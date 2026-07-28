Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a debutat cu o victorie categorică la Jocurile Europene Universitare 2026

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Echipa masculină de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a debutat cu o victorie clară la ediția 2026 a Jocurilor Europene Universitare, competiție care se desfășoară în perioada 27 iulie – 1 august, la Salerno, în Italia.



În primul meci din Grupa B, formația pregătită de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu a învins Universitatea de Științe Aplicate din Zagreb cu scorul de 33-22, după ce la pauză a condus cu 16-10.



Pentru echipa suceveană au marcat Bogdan Niculaie (8 goluri), Teodor Ilucă (7 goluri), Eduard Rusu și Codrin Radu (câte 4 goluri), Emanuel Șerban, Alexandru Bologa, Botond Balazs și Codrin Dascălu (câte 2 goluri), precum și Cătălin Zarițchi și Sorin Grigore (câte un gol).

Au mai jucat Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Andrei Bruj și Bogdan Doboșeru.

Staff-ul tehnic este format din Iulian Andrei (șef de delegație), Răzvan Gavriloaia (antrenor principal), Bogdan Șoldănescu (antrenor secund) și George Morari (kinetoterapeut).



Luni, Institutul Elvețian de Tehnologie din Zurich a învins aceeași Universitate de Științe Aplicate din Zagreb cu scorul de 30-25.

În urma acestor rezultate, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și formația din Zurich și-au asigurat deja calificarea în sferturile de finală.



Meciul direct dintre reprezentantele României și Elveției, programat miercuri, 29 iulie, de la ora 11:00 (ora României), va stabili clasamentul final al Grupei B și pozițiile de pe care cele două echipe vor accede în faza eliminatorie.



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are în palmares patru titluri de campioană europeană universitară la handbal masculin, obținute în anii 2017, 2022, 2023 și 2024