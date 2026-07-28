Serviciul de Ambulanță Județean Suceava marchează 120 de ani de la înființarea serviciului de ambulanță din România

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Serviciul de Ambulanță Județean Suceava marchează astăzi un moment important în istoria medicinei de urgență din România: aniversarea a 120 de ani de la înființarea serviciului de ambulanță. Cu acest prilej, managerul instituției, Ianovici Mihaela, a transmis un mesaj de felicitare și recunoștință întregului personal care face parte din această familie profesională.

În comunicatul de presă, managerul a adresat felicitări medicilor, asistenților medicali, ambulanțierilor, șoferilor de autosanitară, dispecerilor, personalului tehnic și administrativ. Aceștia sunt considerați pilonii serviciului de urgență prespitalicesc, prin profesionalismul, devotamentul și spiritul de sacrificiu de care dau dovadă zilnic.

„Astăzi, echipele noastre intervin 24 de ore din 24, 7 zile din 7, oferind asistență medicală de urgență cu promptitudine, competență și responsabilitate”, se arată în mesaj. Aniversarea este prezentată atât ca un prilej de recunoștință față de generațiile care au construit instituția, cât și de respect față de colegii care aleg, în fiecare zi, să fie alături de oameni în momentele cele mai dificile.

Managerul SAJ Suceava a mulțumit, totodată, partenerilor instituționali, autorităților și comunității pentru sprijinul acordat și a exprimat angajamentul de a continua consolidarea unui serviciu medical de urgență modern, eficient și orientat către nevoile pacienților.

„La mulți ani tuturor celor care au purtat și poartă cu onoare uniforma serviciului de ambulanță! La mulți ani Serviciului de Ambulanță din România, la împlinirea a 120 de ani de existență!”, a transmis Ianovici Mihaela.