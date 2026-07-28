Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Rezultate inițiale la titularizare 2026, în județul Suceava: 667 de candidați cu...

Rezultate inițiale la titularizare 2026, în județul Suceava: 667 de candidați cu note între 7 și 9,99. Nicio notă de 10


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Concursul național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2026, s-a desfășurat în județul Suceava în șase centre de concurs, cu un total de 1.491 de candidați.

Centrele au fost organizate la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” (189 candidați), Școala Gimnazială „Miron Costin” (285), Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară (295), Liceul cu Program Sportiv (219), Școala Gimnazială Nr. 10 (219) și Școala Gimnazială „Ion Creangă” (284).

Potrivit rezultatelor inițiale, 667 de candidați au obținut note cuprinse între 7 și 9,99, iar 388 de candidați au luat note între 5 și 6,99. Niciun candidat din județul Suceava nu a obținut nota 10. Procentul notelor între 7 și 10 este de 54,4%. În cazul absolvenților din anul curent, procentul notelor de 7–10 se situează la 46,2%.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice, în data de 28 iulie (după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00) și în data de 29 iulie (până la ora 12:00).

Rezultatele finale vor fi comunicate pe 4 august, online și la sediile inspectoratelor școlare. Repartizarea pe posturile didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată va avea loc în 5 și 6 august, în ședințe publice organizate de inspectorate, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Pentru a obține statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să aibă minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția specială la clasă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), este necesară cel puțin nota 5 la ambele probe.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

FOTO//Un an de la potopul de la Broșteni. Gheorghe Șoldan: Am...

Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea cere clarificări de la...

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a...