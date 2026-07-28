Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Ceremonial militar de Ziua Imnului Național, miercuri, în Piața Tricolorului din Suceava

Ceremonial militar de Ziua Imnului Național, miercuri, în Piața Tricolorului din Suceava


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Garnizoana Suceava, în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina”, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” Botoșani, Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Prefectura Județului Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, organizează miercuri, 29 iulie 2026, de la ora 13:00, Ceremonia publică dedicată Zilei Imnului Național al României.

Evenimentul va avea loc în Piața Tricolorului din municipiul Suceava. La ceremonie sunt așteptați să participe reprezentanți ai administrației publice județene și locale, ai structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și membri ai asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, asociațiilor veteranilor de război și Asociației „Cultul Eroilor” Suceava.

De asemenea, au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor publice, Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, partidelor politice, asociațiilor, ligilor, fundațiilor, mass-mediei locale și ai societății civile.

Manifestarea marchează Ziua Imnului Național al României și se desfășoară conform protocolului militar specific acestui tip de ceremonie publică.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

FOTO//Un an de la potopul de la Broșteni. Gheorghe Șoldan: Am...

Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea cere clarificări de la...

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a...