USV urcă 210 locuri în clasamentul mondial și se plasează pe locul 9 la nivel național în Webometrics Ranking of World Universities 2026

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Ediția din iulie 2026 a clasamentului mondial Webometrics Ranking of World Universities plasează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pe locul 9 între instituțiile de învățământ superior din România, anunță instituția academică suceveană.

Potrivit sursei citate, la nivel mondial, ca urmare a analizei a peste 32.000 de universități din 200 de țări, USV ocupă poziția 1714, în creștere față de poziția 1924 pe care o ocupa în 2025. Noua ediție a clasamentului confirmă prestigiul de care se bucură Universitatea „Ștefan cel Mare” la nivel mondial și certifică nivelul ridicat al calității educației și cercetării dezvoltate de comunitatea academică suceveană.

Webometrics este unul dintre cele mai ample și recunoscute clasamente universitare la nivel mondial, care își propune să reflecte performanța multidimensională a universităților, punând accent pe impactul academic, vizibilitatea internațională și deschiderea către diseminarea cunoașterii în mediul digital.

Spre deosebire de alte clasamente, axate exclusiv pe rezultatele cercetării, Webometrics consideră că prezența și influența unei universități în mediul online reprezintă un indicator relevant al impactului său instituțional în educație, cercetare și serviciul public.

Metodologia Webometrics se bazează pe trei indicatori principali: vizibilitate (50%), care măsoară impactul instituției prin numărul de domenii externe care fac referire la aceasta, transparență (10%), evaluată prin citările cercetătorilor de top ai universității în Google Scholar, și excelență (40%), care reflectă numărul publicațiilor științifice situate în top 10% dintre cele mai citate la nivel mondial, conform datelor Scopus și Scimago.

Actualizat de două ori pe an, în lunile ianuarie și iulie, clasamentul promovează accesul deschis la cunoaștere, transparența academică și vizibilitatea globală a rezultatelor obținute de instituțiile de învățământ superior.

Mai multe detalii legate de metodologie și rezultate pot fi obținute accesând pagina https://www.webometrics.org/romania?page=1