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Primarul Vasile Rîmbu: Construcțiile ilegale sunt în atenția noastră. Vechimea unei situații nu înseamnă automat legalitatea ei


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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis un mesaj public pe pagina sa de socializare, în care subliniază că administrația locală acționează pentru redarea domeniului public comunității, cu respectarea legii și a drepturilor fiecărui sucevean.

Edilul a precizat că acțiunile nu sunt îndreptate împotriva unor persoane, ci în favoarea tuturor locuitorilor. „Construcțiile ilegale (sunt prea multe și diferite pentru a le numi acum) sunt în atenția noastră, iar vechimea unei situații nu înseamnă automat și legalitatea ei. Nu putem construi un oraș modern, pe excepții permanente”, a scris primarul.

Vasile Rîmbu a mai arătat că fiecare caz este analizat individual și că persoanele vizate beneficiază de toate drepturile și procedurile legale. „Respectarea Legii nu este negociabilă. Pentru mine, reprezintă fundamentul încrederii dintre cetățean și administrația locală”, a conchis edilul.

Mesajul se înscrie sub sloganul #FacemSuceavaBine – pentru toți.


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