Accident la Șerbăuți: Doi adolescenți de 15 ani de pe o motocicletă au fost răniți după ce un autoturism nu a acordat prioritate

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Un accident rutier s-a produs luni seara, 27 iulie 2026, în jurul orei 21:41, pe DJ 209D, în intersecția cu un drum comunal din localitatea Șerbăuți (strada George Coșbuc). Un adolescent de 15 ani din Calafindești conducea o motocicletă marca Suzuki, pe direcția Șerbăuți – Calafindești, având ca pasager un alt adolescent de 15 ani, tot din Calafindești.

La pătrunderea pe drumul județean, un autoturism marca Dacia Duster, condus de o femeie de 42 de ani din comuna Arbore, nu a acordat prioritate de trecere. Motocicleta a intrat în coliziune cu autoturismul, rezultând avarierea ambelor vehicule și rănirea celor doi adolescenți.

Ambii tineri au fost diagnosticați cu traumatism torace și abdomen și au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Atât conducătoarea autoturismului, cât și adolescentul care se afla la ghidonul motocicletei au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul fără permis de conducere.