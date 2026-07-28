Bărbat reținut de polițiștii din Solca pentru violență în familie, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție

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Polițiștii din Solca au finalizat o serie de cercetări privind mai multe fapte de violență domestică, violare de domiciliu și distrugere, comise în perioada 19–24 iulie 2026, pe raza localităților Bodnăreni și Rădăuți. La data de 27 iulie 2026, față de un bărbat din zonă a fost pusă în mișcare acțiunea penală, iar lucrătorii Poliției Orașului Solca au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

Potrivit cercetărilor, în data de 19 iulie, în jurul orei 12:30, bărbatul ar fi lovit-o pe mama sa, aflată la domiciliul din satul Bodnăreni, comuna Arbore. Leziunile au necesitat 2–3 zile de îngrijiri medicale.

La scurt timp, în jurul orei 13:00, același bărbat ar fi pătruns fără drept în curtea unor rude din Bodnăreni, refuzând să o părăsească. Ar fi avut asupra sa o sapă, cu care ar fi intenționat să lovească pe un bărbat, iar ulterior i-ar fi aplicat o lovitură cu pumnul la nivelul capului. Totodată, ar fi tras-o de păr pe soția acestuia, provocându-i suferințe fizice.

În aceeași zi, din drumul public, ar fi aruncat cu pietre în curtea celor doi, distrugând porțile de acces și spărgând luneta unui autoturism, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1.000 de lei.

În data de 24 iulie, în timp ce se afla internat la Secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Rădăuți, bărbatul ar fi distrus sistemul de închidere al dispozitivului electronic de supraveghere pe care era obligat să îl poarte, conform unui ordin de protecție emis de Judecătoria Rădăuți. Ulterior, a refuzat montarea unui nou sistem de supraveghere.

Inculpatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și urmează să fie prezentat, în cursul zilei de 28 iulie 2026, la Judecătoria Rădăuți, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.