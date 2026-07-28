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Doi bărbați au căzut de pe schelă în timp ce montau un acoperiș, la Vicovu de Sus


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Un incident ce a dus la rănirea a două persoane s-a produs luni, 27 iulie 2026, în jurul orei 16:42, pe raza orașului Vicovu de Sus. Poliția a fost sesizată prin apelul de urgență 112 cu privire la faptul că două persoane au căzut de pe o schelă.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 55 de ani din comuna Brodina și un tânăr de 23 de ani din comuna Straja efectuau lucrări de montare a unui acoperiș pe o anexă din curtea unui imobil. Într-un moment de neatenție, bărbatul de 55 de ani a alunecat. Tânărul a încercat să-l ajute, iar ambii au căzut, lovindu-se de schelă și apoi de sol.

La intervenție au participat două echipaje de ambulanță și un echipaj SMURD, care au acordat îngrijiri medicale de specialitate. Bărbatul de 55 de ani a fost diagnosticat preliminar cu dureri lombare și a refuzat transportul la o unitate spitalicească. Tânărul de 23 de ani a fost diagnosticat cu plagă la membrul inferior stâng și a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă


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