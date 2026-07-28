Un șofer beat la volan a intrat cu mașina într-un stâlp la Rădăuți

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Un accident rutier s-a produs luni seara, 27 iulie 2026, în jurul orei 23:35, pe strada Grănicerului din municipiul Rădăuți.

Un bărbat de 49 de ani din Rădăuți, aflat la volanul unui autoturism marca Hyundai, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public.

În urma impactului, autoturismul a fost avariat, iar stâlpul a fost distrus. La fața locului au intervenit lucrătorii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți.

Deoarece șoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,20 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, cu consimțământul său, i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 336 alineatul (1) din Codul Penal. Dosarul va fi soluționat de lucrătorii Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți.