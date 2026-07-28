Accident pe DN 17, lângă Vatra Dornei. O șoferiță a fost depistată cu 1,81 mg/l alcool în aerul expirat

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Un accident rutier s-a produs luni, 27 iulie 2026, în jurul orei 17:00, pe DN 17, pe direcția Poiana Stampei – Vatra Dornei. O femeie care conducea un autoturism Volkswagen Golf nu a păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu un Volkswagen Passat care circula regulamentar pe același sens de mers.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. La fața locului a intervenit un echipaj al Poliției Municipiului Vatra Dornei, sesizat prin apelul de urgență 112.

Conducătoarea autoturismului care a produs accidentul a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din acest motiv, femeia a fost condusă la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.