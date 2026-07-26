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Foaie Verde din Bucovina: Politicul distruge întotdeauna relațiile dintre oameni, mai ales în zonele unde sunt minorități


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Organizația Foaie Verde din Bucovina consideră că politicul distruge relațiile dintre oameni, în special în zonele locuite de minorități. Poziția a fost exprimată într-un comunicat de presă semnat de Dan Acibotăriță, coordonatorul activității organizației.

În document se arată că, vreme de decenii, ucrainenii au trăit în relații bune cu rușii, românii, ungurii și slovacii, în același stat, regiune, oraș sau pe aceeași stradă. După schimbarea unui regim sau a unei orientări politice, aceste relații s-au transformat însă în conflict armat, soldat cu milioane de morți și distrugeri uriașe. Același fenomen este menționat și în cazul relațiilor dintre palestinieni și evrei.

Comunicatul amintește și de fosta RSF Iugoslavia, unde în anii ’90 s-au produs masacre. Potrivit organizației, istoria arată că politicul a creat conflicte artificiale de lungă durată, cu numeroase victime, acolo unde existau minorități.

Dan Acibotăriță subliniază că este și mai dureros când liderii politici invocă numele lui Dumnezeu și merg la biserică, iar apoi ucid sau dau dispoziții de a se ucide, inclusiv copii, bătrâni și femei.


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