Consiliul Local Suceava pregătește modernizarea a două stații de transport public prin asociere cu investitori privați



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Local al Municipiului Suceava are pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre privind asocierea cu societăți private pentru modernizarea unor stații de transport public local. Inițiativele, propuse de primarul Vasile Rîmbu, vizează stația „Confecția” și stația „Gară Burdujeni”, împreună cu esplanada aferentă.

Primul proiect prevede asocierea cu S.C. JUST SEVEN S.R.L. pentru modernizarea stației „Confecția”, situată pe strada Universității, pe o suprafață de 22 de metri pătrați. Municipiul Suceava pune la dispoziție amplasamentul aflat în domeniul public, iar societatea se obligă să elaboreze documentația tehnică, să obțină avizele și autorizațiile necesare, să finanțeze integral investiția, să execute lucrările conform proiectului avizat și să predea obiectivul autorității locale după recepție.

Al doilea proiect vizează asocierea cu S.C. SAFESTEEL S.R.L. pentru modernizarea stației „Gară Burdujeni”, aflată pe strada Jean Bart, pe o suprafață de 75 de metri pătrați, precum și a esplanadei aferente blocului 16B, de 176 de metri pătrați. Municipiul pune la dispoziție terenurile și acordă sprijin administrativ pentru avize. Societatea finanțează integral lucrările de modernizare, amenajare și dotare, instalează și exploatează echipamentele și suprafețele publicitare din stație și achită taxele aferente activității de publicitate.

În ambele cazuri, durata maximă de execuție a lucrărilor este de 12 luni, calculată de la predarea-primirea amplasamentelor până la recepția la terminarea lucrărilor. Investițiile se realizează fără alocarea de fonduri din bugetul local pentru proiectare, execuție sau dotare.

Potrivit referatelor de aprobare, modernizările urmăresc îmbunătățirea condițiilor oferite călătorilor, creșterea gradului de confort, siguranță și accesibilitate, precum și integrarea arhitecturală a stațiilor într-un concept urban modern.