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Coliziune între trei autoturisme la Fântâna Mare. Două persoane au fost transportate la spital


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O coliziune în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs duminică dimineață pe raza localității Fântâna Mare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma evenimentului rutier, două persoane adulte – un bărbat și o femeie – au necesitat îngrijiri medicale. Ambele persoane erau conștiente și cooperante și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.


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