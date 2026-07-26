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Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil luni în județul Suceava


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Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă luni, 27 iulie 2026, în intervalul orar 12:00 – 22:00 inclusiv pentru județul Suceava.

Fenomenele vizate sunt instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

Zonele afectate includ Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei, inclusiv județul Suceava.

În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu averse torențiale, însoțite de intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h. Vor apărea descărcări electrice și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, la 15-25 l/mp, izolat depășind 30-40 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.


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