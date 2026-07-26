Copil de 9 ani, la spital după ce a fost acroșat de trotineta condusă de un copil de 13 ani

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Un accident în urma căruia un minor a suferit leziuni s-a produs sâmbătă, 25 iulie 2026, în jurul orei 16:30, pe raza orașului Cajvana. Evenimentul a fost anunțat polițiștilor în jurul orei 16:47.

Din verificările efectuate a rezultat că un băiat de 13 ani din Cajvana se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Nicolae Bălcescu, pe direcția către DJ 178D. La un moment dat, el a acroșat un copil de 9 ani tot din Cajvana, care a pătruns pe partea carosabilă și care a suferit răni și a fost transportat la spital.

În urma impactului, minorul de 9 ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți. A fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, fiind încadrat ca rănit ușor.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier.