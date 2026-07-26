Accidentul cu patru răniți la ieșirea din Bosanci: Un șofer a depășit pe linie continuă și a lovit frontal un autoturism care venea din sens opus

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Un accident rutier soldat cu victime a avut loc sâmbătă, 25 iulie 2026, în jurul orei 21:05, pe DJ 208A, la ieșirea din localitatea Bosanci, pe direcția spre Luncușoara. Evenimentul a fost anunțat polițiștilor în jurul orei 21:30.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen a efectuat o manevră de depășire peste marcajul longitudinal continuu și în zona de acțiune a indicatorului „depășirea interzisă”. În acele împrejurări, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism marca Jeep care circula din sens opus, condus de o femeie.

În urma impactului, patru persoane au suferit leziuni corporale și au fost preluate și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

O femeie din autoturismul Jeep a prezentat epistaxis anterior, iar conducătoarea aceluiași vehicul a suferit o contuzie toracică. Șoferul autoturismului Volkswagen a fost diagnosticat cu contuzie la bazin, iar o fată aflată în același autoturism a prezentat contuzie la umărul drept și contuzie la bazin.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.