Consiliul Local Suceava urmează să aprobe modernizarea unei ramificații a străzii Cuza Vodă, din cartierul Tinereții

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Consiliul Local al Municipiului Suceava are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Cuza Vodă”. Inițiativa aparține primarului Vasile Rîmbu și vizează o ramificație neasfaltată din cartierul Tinereții.

Porțiunea propusă spre modernizare începe de la intersecția cu strada principală Cuza Vodă (DN29), la aproximativ 100 de metri înaintea benzinăriei OMV în sensul de mers spre Botoșani, și continuă spre nord-est, către cimitirul Dealul Mănăstirii. Segmentul are o lungime de circa 305 metri, cu lățimea platformei variabilă între 5 și 8 metri.

În prezent, structura rutieră este la nivel de pietriș și balast, cu intercalații de pământ, și prezintă numeroase degradări: iregularități, deformații, fisuri, crăpături și deprofilări. Trotuarele lipsesc, evacuarea apelor pluviale se face în condiții necorespunzătoare, iar apa stagnantă accelerează deteriorarea suprafeței de rulare. Traficul se desfășoară cu dificultate, în condiții de siguranță reduse, iar accesul la proprietăți este deficitar.

Proiectul prevede realizarea unui sistem rutier carosabil suplu, cu îmbrăcăminte asfaltică, astfel încât strada să devină de categoria a IV-a, de deservire locală. Partea carosabilă va avea 6 metri lățime, cu două benzi de circulație, încadrată parțial de borduri. Pe partea dreaptă, în sensul de mers către cimitir, pe o distanță de aproximativ 250 de metri, va fi amenajat un trotuar din pavele autoblocante, cu lățime variabilă între 1,20 și 2,80 metri, inclusiv accesele pe străzile Mircea Hrișcă și Eusebiu Camilar.

În cadrul lucrărilor vor fi asigurate și semnalizarea rutieră, colectarea și evacuarea apelor pluviale, ridicarea la cotă a căminelor de canalizare și apă, precum și a răsuflătorilor de gaz. Suprafața estimată a terenului care va fi ocupat definitiv de obiectiv este de aproximativ 1.500 de metri pătrați. Amplasamentul se află pe teren intravilan, proprietate a Municipiului Suceava, din domeniul public.