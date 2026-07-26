Incendiu la o locuință din Petia, comuna Bunești. A ars bucătăria de vară și o parte din casă

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Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 25 iulie 2026, la o locuință din localitatea Petia, comuna Bunești fiind anunțat la 112 în jurul orei 06:10 de un bărbat din localitate.

La fața locului s-au deplasat o autospecială a Detașamentului de Pompieri Fălticeni și un echipaj SMURD, care au lichidat focul în totalitate. Potrivit primelor constatări, flăcările au cuprins bucătăria de vară. Cauza probabilă a fost un scurtcircuit electric, produs de un cablu defect, în condițiile în care erau folosite siguranțe supradimensionate.

În urma incendiului a ars bucătăria de vară pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și o parte din locuința principală, pe circa 30 de metri pătrați. Au fost distruse și bunuri din interior – electrocasnice, mobilier și textile. Prejudiciul a fost estimat de proprietară, o femeie de 77 de ani din comuna Bunești, la aproximativ 30.000 de lei.

Focul nu s-a extins la alte anexe sau la locuințele învecinate. Nu au fost înregistrate victime.Polițiștii Postului de Poliție Bunești au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.