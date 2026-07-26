Incendiu la o locuință din Petia, comuna Bunești. A ars bucătăria de vară și o parte din casă

Intră acum și în grupul de
Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 25 iulie 2026, la o locuință din localitatea Petia, comuna Bunești fiind anunțat la 112 în jurul orei 06:10 de un bărbat din localitate.
La fața locului s-au deplasat o autospecială a Detașamentului de Pompieri Fălticeni și un echipaj SMURD, care au lichidat focul în totalitate. Potrivit primelor constatări, flăcările au cuprins bucătăria de vară. Cauza probabilă a fost un scurtcircuit electric, produs de un cablu defect, în condițiile în care erau folosite siguranțe supradimensionate.
În urma incendiului a ars bucătăria de vară pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și o parte din locuința principală, pe circa 30 de metri pătrați. Au fost distruse și bunuri din interior – electrocasnice, mobilier și textile. Prejudiciul a fost estimat de proprietară, o femeie de 77 de ani din comuna Bunești, la aproximativ 30.000 de lei.
Focul nu s-a extins la alte anexe sau la locuințele învecinate. Nu au fost înregistrate victime.Polițiștii Postului de Poliție Bunești au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.
Intră acum și în grupul de