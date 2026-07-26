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Acasă Radauti Accident pe strada Topliței din Rădăuți. Un biciclist de 63 de ani...

Accident pe strada Topliței din Rădăuți. Un biciclist de 63 de ani a ajuns la spital


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Un accident de circulație a avut loc sâmbătă, 25 iulie 2026, în jurul orei 13:55, pe strada Topliței din municipiul Rădăuți. Un biciclist a fost acroșat de un autoturism, iar evenimentul a fost anunțat la 112 la scurt timp după producere.

Din verificările efectuate de polițiștii Compartimentului Rutier Rădăuți a rezultat că un bărbat de 63 de ani din Rădăuți se deplasa cu bicicleta pe strada Topliței, către strada 1 Mai. La un moment dat, a fost acroșat de un autoturism condus de o femeie de 65 de ani tot din Rădăuți, care venea de pe Aleea Primăverii și nu a acordat prioritate de trecere biciclistului care circula regulamentar.

În urma impactului au fost avariate atât autoturismul, cât și bicicleta. Biciclistul a suferit vătămări corporale și a fost preluat și transportat la Spitalul Municipal Rădăuți. A fost diagnosticat cu traumatism toracic, pneumotorax bilateral și contuzie abdominală, fiind încadrat ca rănit ușor.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. La spital s-a încercat testarea biciclistului cu același aparat, însă nu a fost posibil din cauza vârstei și a problemelor de sănătate, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au dispus amprentarea conducătoarei auto. A fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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