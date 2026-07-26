Cetatea 1932 Suceava încheie seria meciurilor de pregătire cu o victorie categorică înaintea debutului în Liga a II-a

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Cetatea 1932 Suceava a încheiat cu succes seria jocurilor de verificare din această vară, impunându-se categoric, cu scorul de 8-1, în fața formației Bradul Putna, nou-promovată în Liga a III-a. Partida s-a disputat sâmbătă, 25 iulie, pe stadionul din Putna și a reprezentat ultimul test înaintea debutului oficial în noul sezon al Ligii a II-a.

Echipa pregătită de Petre Grigoraș a controlat jocul încă din primele minute și și-a creat numeroase ocazii de gol. Pentru „alb-albaștri” au înscris Gabriel Răducan (min. 3 și 67), Ciprian Perju (min. 41), Stephane Ferhaoui (min. 45), Denis Bujor (min. 52 și 65), Vlăduț Cimbru (min. 69) și Ilie Marian (min. 82). Golul gazdelor a fost marcat de Alexandru Savin din penalty, în minutul 86.

Cetatea 1932 Suceava a început partida în formula: Alin Ciobanu – Cătălin Golofca, Vlăduț Cimbru, Ciprian Perju, Bai, Gabriel David, Farcaș, Denis Bujor, Andrei Cerlincă, Stephane Ferhaoui și Gabriel Răducan.

Pe parcursul întâlnirii, antrenorul Petre Grigoraș a utilizat întreg lotul avut la dispoziție.

În această vară, Cetatea 1932 Suceava a disputat șapte meciuri de pregătire, înregistrând următoarele rezultate:

11-0 cu o selecționată LPS Suceava;

0-2 cu Metalul Reșița;

2-2 cu Gloria Bistrița;

3-4 cu FC Botoșani;

7-0 cu CS Vicovu de Sus;

5-1 cu CSM Vaslui;

8-1 cu Bradul Putna.

Pentru Cetatea 1932 Suceava urmează acum debutul în noul sezon al Ligii a II-a, programat sâmbătă, 1 august, de la ora 11:00, pe Stadionul Areni, în compania formației Concordia Chiajna.