Președintele Gheorghe Șoldan, la meciul amical de la Putna: „Dacă vrem din nou fotbal mare la Suceava, trebuie să fim alături de echipă”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost prezent sâmbătă după amiaza la Putna, unde a urmărit meciul amical dintre Bradul Putna și Cetatea Suceava.

Partida s-a desfășurat pe o tribună plină de spectatori.

Președintele Șoldan a urmărit jocul alături de foștii internaționali Dorin Goian, Mihai Roman și de Daniel Bălan.

Într-un mesaj publicat după meci, Gheorghe Șoldan a subliniat că toți cei prezenți își doresc același lucru: să vadă din nou fotbalul sucevean în primul eșalon.

„Dacă vrem din nou fotbal mare la Suceava, trebuie să fim alături de echipă. Suntem pe drumul cel bun”, a transmis președintele Consiliului Județean.