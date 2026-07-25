Programul „Prim Ajutor în Comunitate” a fost lansat în județul Suceava. Primii 50 de participanți au urmat cursuri gratuite

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Serviciul Voluntar de Ambulanță a lansat oficial, în județul Suceava, programul „Prim Ajutor în Comunitate”. Demersul oferă cetățenilor cursuri gratuite de prim ajutor premedical, menite să crească nivelul de pregătire al comunității în situații de urgență.

Prima sesiune a reunit 50 de participanți și marchează începutul extinderii unui proiect care și-a demonstrat eficiența în județul Iași. Scopul este de a oferi cât mai multor persoane cunoștințele necesare pentru a interveni corect până la sosirea echipajelor medicale.

Implementarea programului în județul Suceava a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Iulia Fuior, din cadrul Consiliului Județean Suceava, și de Andrei Bacoș, din cadrul Primăriei Municipiului Suceava. Organizatorii le-au mulțumit pentru implicare și pentru susținerea acestui proiect dedicat siguranței comunității.

Conducerea Școlii Speciale Suceava a sprijinit organizarea primei sesiuni de instruire, contribuind la succesul lansării. Serviciul Voluntar de Ambulanță a transmis aprecierea sa tuturor participanților pentru interesul și implicarea activă pe parcursul cursului, precum și mulțumiri colegilor din cadrul S.V.A. Iași și Patrula Sanitară pentru profesionalismul și dedicarea de care au dat dovadă.

Lansarea programului reprezintă doar începutul. În perioada următoare, Serviciul Voluntar de Ambulanță va continua dezvoltarea activităților în județul Suceava, prin organizarea de noi cursuri, campanii și proiecte dedicate educației pentru sănătate și primului ajutor.