Un bărbat din comuna Burla, reținut după ce a încălcat ordine de protecție, a amenințat cu moartea un bărbat și a rănit o pisică

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Polițiștii Postului de Poliție Burla, cu sprijinul altor structuri și sub coordonarea procurorului de caz, au finalizat documentarea a două evenimente penale în care este implicat un bărbat din comuna Burla. Cauzele au fost reunite prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, emisă pe 23 iulie 2026.

Potrivit anchetei, pe 27 iunie 2026, în jurul orei 19:30, bărbatul a pătruns fără drept în curtea unei locuințe din comuna Burla. S-a apropiat de un bărbat care locuiește acolo la o distanță mai mică de 50 de metri și i-a adresat amenințări cu moartea, creându-i o stare de temere. Prin aceste fapte a încălcat un ordin de protecție emis de Judecătoria Rădăuți pe 8 iunie 2026. Același eveniment a fost încadrat și ca violare de domiciliu, respectiv amenințare.

Al doilea eveniment a avut loc pe 20 iulie 2026, în jurul orei 17:20. Bărbatul a comunicat cu o femeie, adresându-i cuvinte și expresii jignitoare, încălcând astfel un alt ordin de protecție, emis de Judecătoria Rădăuți pe 18 iunie 2026. În aceeași împrejurare, a rănit cu intenție un exemplar felin domestic, provocându-i leziuni fizice.

Pe baza probatoriului administrat, pe 23 iulie 2026 a fost continuată urmărirea penală față de suspect pentru infracțiunile de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție (două acte materiale), violare de domiciliu, amenințare și rănirea cu intenție a animalelor.

Polițiștii secției, cu sprijinul lucrătorilor SAS din cadrul IPJ Suceava, au pus ulterior în executare un mandat de aducere privind pe suspect. Prin ordonanța organului de cercetare penală din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Audierea a fost sprijinită de specialiștii SAS, iar ulterior suspectul a fost condus, sub escortă, la Centrul de Reținere și Arest Preventiv Suceava.