Detaliile accidentului cu trei răniți de la Bogdănești: Un șofer nu s-a asigurat când a virat spre stânga

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Un accident rutier soldat cu victime a avut loc vineri, 24 iulie 2026, pe DJ 155A, pe raza satului Bogdănești. Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 11:44, iar echipa operativă a Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni s-a deplasat imediat la fața locului.

Din verificările efectuate a rezultat că, în jurul orei 11:40, un bărbat de 57 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Jeep, circula pe direcția Bogdănești – Praxia. La kilometrul 3+400, acesta a efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe un podeț, fără să se asigure corespunzător. În acel moment, a fost lovit de un autoturism marca Fiat, condus de un tânăr de 26 de ani, care era angajat în depășirea vehiculului din față.

În urma coliziunii, au rezultat vătămări corporale ușoare pentru trei persoane: o femeie de 54 de ani, care se afla ca pasageră în Jeep, precum și o femeie de 49 de ani și o femeie de 70 de ani, ambele pasagere în autoturismul Fiat.

Conducătorul Jeep-ului a fost diagnosticat cu contuzie toraco-abdominală, contuzie a coloanei cervicale, traumatism la gambă stângă și contuzie la cotul stâng. Femeia de 70 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral ușor, traumatism cervical și traumatism toraco-abdomino-pelvin, motiv pentru care a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Femeia de 49 de ani a prezentat contuzie toracică, contuzie a coloanei cervicale și contuzie la umărul stâng.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută de articolul 196 alineatele 2, 3 și 4 din Codul Penal. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.