Coliziune între o autoutilitară și un autoturism, pe raza localității Frasin. Doi tineri au fost transportați la spital

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O coliziune între o autoutilitară și un autoturism a avut loc, sâmbătă dimineața, pe raza localității Frasin.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Din autoturismul implicat în accident, două persoane au fost preluate de echipajele medicale pentru acordarea primului ajutor. Este vorba despre un băiat de 19 ani și o fată de 17 ani. Ambii erau conștienți și cooperanți, prezentând diferite traumatisme.

Victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.