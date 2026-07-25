Loturile restrânse de juniori și seniori pentru Olimpiadele Internaționale de Astronomie și Astrofizică 2026 au fost selectate la Suceava

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În perioada 14-21 iulie 2026, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Liceul cu Program Sportiv Suceava au găzduit activitățile de pregătire a loturilor lărgite și selecția loturilor restrânse de juniori și seniori care vor reprezenta România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2026 și la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru juniori (IOAAJr) 2026.

IOAA 2026 se va desfășura la Hanoi, Vietnam, între 25 septembrie și 5 octombrie, iar IOAAJr 2026 va avea loc la Ubon Ratchathani, Thailanda, în perioada 1-8 noiembrie. Organizarea și coordonarea activităților au fost asigurate de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Societatea Științifică CYGNUS Suceava și Liceul cu Program Sportiv Suceava.

La pregătire și selecție au participat 15 elevi din lotul lărgit de juniori și 22 de elevi din lotul lărgit de seniori, toți selecționați la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică, desfășurată între 5 și 9 mai 2026 la Vatra Dornei. Activitățile au fost coordonate de prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector coordonator pentru astronomie și matematică în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, de lect. univ. dr. Cristian Pârghie, coordonator al comitetului științific de la USV Suceava, de prof. dr. Petru Crăciun, coordonator pentru seniori, și de prof. Ilie Cosovanu, coordonator pentru juniori, ambii de la IȘJ Suceava.

Un moment important al săptămânii a fost întâlnirea elevilor cu ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, în amfiteatrul „Nicolae Boțan” al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

După o zi dedicată rezolvării de probleme recapitulative și două seri de observare a cerului cu telescopul, elevii au susținut cinci probe de evaluare: proba teoretică (cinci ore pentru seniori și patru ore pentru juniori), cu probleme complexe de astronomie și astrofizică, proba de planetariu desfășurată în Planetariul Observatorului Astronomic al USV Suceava, proba de analiză de date, proba de observații astronomice în teren și proba de hartă mută, de simulare a cerului pe hârtie.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul ceremoniei de anunțare a loturilor restrânse, care a avut loc în aula Liceului cu Program Sportiv Suceava.

Lotul restrâns de juniori este format din: Nacu Filip-Sebastian (Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, clasa a VI-a), Dobre Carla Teodora (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, clasa a VIII-a), Brindescu Șerban Mihai (Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara, clasa a VIII-a), Pitic Ioan Claudiu (Școala Gimnazială nr. 39 București, clasa a VII-a) și Constantinescu Tudor (Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, clasa a VII-a).

Lotul restrâns de seniori îi cuprinde pe: Bichir Teodor (Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, clasa a XII-a), Toncu Vlad (Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București, clasa a IX-a), Amariei Robert-Cristian (Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” Gheorgheni, clasa a X-a), Jicu Alexandru-Ioan (Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” Bacău, clasa a X-a) și Bolohan Vlad-Tudor (Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, clasa a XI-a).

Pe lângă pregătirea științifică, olimpicii au beneficiat și de activități recreative și culturale, organizate cu sprijinul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana și al Colegiului Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc. Elevii au vizitat Mănăstirea Moldovița și au parcurs un traseu montan în rezervația naturală „Pietrele Doamnei” de pe Rarău.

Pregătirea continuă: în perioada 22-30 august 2026, elevii din loturile restrânse și rezervele vor urma un program complex de pregătire teoretică și practică, pe tematica celor două olimpiade internaționale, cu cei mai buni profesori din județ și din țară. Activitatea va fi organizată tot de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Societatea Științifică CYGNUS Suceava și Liceul cu Program Sportiv Suceava.