Noii administratori ai TPL Suceava, pe ultima sută de metri. Raportul final al selecției a fost finalizat

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Consiliul Local al municipiului Suceava urmează să aprobe Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Transport Public Local S.A. Suceava. Documentul, înregistrat la Primărie, marchează încheierea procedurii de selecție pentru mandatul 2026-2030 și propune desemnarea noilor administratori.

Mandatele foștilor membri ai Consiliului de Administrație au expirat la 31 decembrie 2025. Prin hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 19 decembrie 2025 și 28 mai 2026, mandatele au fost prelungite temporar, iar procedura de selecție a fost declanșată oficial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 265 din 29 octombrie 2025. Comisia de selecție și nominalizare, constituită la nivelul Primăriei, a derulat întregul proces conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

Au fost depuse șapte dosare de candidatură. După verificările administrative și avizele Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pe lista scurtă au rămas patru candidați: Irina Vasilciuc, Stelian Codău, Alexandru Chiforiuc și Dariță Romaniuc. Interviurile s-au desfășurat pe 16 iulie 2026, la sediul Primăriei, iar candidații au fost evaluați pe baza profilului consiliului, a profilului candidatului, a scrisorii de așteptări și a declarațiilor de intenție.

Clasamentul final, stabilit de comisie, arată astfel:

Irina Vasilciuc – 99,18 puncte

Stelian Codău – 98,9 puncte

Alexandru Chiforiuc – 87,74 puncte

Dariță Romaniuc – 86,11 puncte

Societatea Transport Public Local S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei membri. Proiectul de hotărâre aflat pe masa consilierilor locali propune desemnarea administratorilor pe baza acestui clasament, pentru un mandat de patru ani, începând cu data semnării contractelor de mandat. Modelul contractului a fost deja avizat de AMEPIP.