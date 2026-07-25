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O femeie din Suceava a căzut victimă unei înșelătorii online. În loc de dispozitivul comandat, a primit șervețele


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O femeie din municipiul Suceava a sesizat, vineri, 24 iulie 2026, în jurul orei 18:00, Poliția Municipiului Suceava, după ce a descoperit că a fost înșelată în urma unei comenzi online.

Potrivit investigațiilor efectuate de polițiști, pe 16 iulie 2026, femeia a accesat, prin intermediul aplicației Facebook, un magazin online intitulat „Arena Mall”. Acolo a comandat un dispozitiv marca „Aiper”, destinat testării apei din piscină, optând pentru plata ramburs. La primirea coletului nu exista posibilitatea de a-l verifica.

Comanda a fost livrată pe 23 iulie 2026, prin intermediul unei firme de curierat la o adresă din municipiul Suceava. După ce a ridicat coletul, femeia a achitat suma de 620 de lei.

La deschiderea pachetului, a constatat însă că în interior nu se afla dispozitivul comandat, ci doar o cutie plină cu pachete de șervețele. A încercat să contacteze vânzătorul prin toate mijloacele de comunicare afișate pe site-ul respectiv, dar nu a primit niciun răspuns. În aceste condiții, a ajuns la concluzia că a fost înșelată. Prejudiciul se ridică la 620 de lei.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută de articolul 244 alineatul 1 din Codul Penal. Cauza urmează să fie soluționată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.


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