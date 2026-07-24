„Nunta de Aur” la Suceava: 99 de familii sărbătorite pentru 50 de ani de căsnicie. IPS Calinic a transmis că iubirea adevărată schimbă nu doar două persoane ci lumea din jurul lor

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Astăzi, 24 iulie 2026, a avut loc prima zi a evenimentului dedicat cuplurilor din municipiul Suceava care au împlinit 50 de ani de căsnicie.

La Sala „IPS Pimen”, 99 de familii au fost celebrate în cadrul unei acțiuni organizate în parteneriat de Primăria Municipiului Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Evenimentul a fost organizat în semn de recunoștință pentru exemplul de statornicie, credință și responsabilitate pe care aceste familii îl oferă comunității. În aceste case s-au format generații, s-au transmis valori și s-au scris povești care fac parte din istoria orașului.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj în care a subliniat că o căsătorie care dăinuie 50 de ani reprezintă o binecuvântare pentru societate. Ierarhul a evidențiat că fidelitatea este una dintre cele mai curajoase alegeri pe care le poate face un om și că iubirea adevărată schimbă nu doar două persoane, ci lumea din jurul lor. În încheiere, a rostit o rugăciune de mulțumire și a transmis tuturor sărbătoriților urări de sănătate, pace și ani binecuvântați.

Arhiepiscopul a mulțumit, totodată, primarului Vasile Rîmbu și echipei de organizare pentru modul în care o zi de împlinire personală a fost transformată într-o sărbătoare a comunității.

Mâine, alte 100 de cupluri vor aniversa împreună „Nunta de Aur”.

Sărbătorirea cuplurilor de aur din municipiul Suceava a devenit o tradiție în mandatul primarului Ion Lungu care a sărbătorit peste 1900 de cupluri, iar timp de doi ani, de la preluarea mandatului de Vasile Rîmbu, această manifestare a încetat, fiind reluată acum după ce primarul în funcție, care se confruntă cu critici din partea tuturor categoriilor de suceveni, încearcă să-și refacă pe cât posibil capitalul de încredere de acum doi ani.