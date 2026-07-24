Bucovina Ultra Rocks by UTMB a început la Câmpulung Moldovenesc: primul eveniment din România inclus în circuitul mondial

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La Câmpulung Moldovenesc a debutat, vineri, 24 iulie, competiția Bucovina Ultra Rocks by UTMB, unul dintre cele mai importante evenimente de alergare montană din România și primul din țară inclus în circuitul mondial UTMB World Series.

Consiliul Județean Suceava sprijină evenimentul cu 100.000 de lei, prin programul de finanțări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005. Competiția se desfășoară în perioada 24–26 iulie 2026 și reunește aproximativ 2.300 de participanți direcți din țară și din străinătate, peste 6.000 de persoane implicate și alergători din circa 60 de țări.

Evenimentul cuprinde șapte curse principale, pe distanțe de 114 km, 72 km, 48 km, 33 km, 20 km, 15 km și 5 km, la care se adaugă și curse destinate copiilor. Traseele pun în valoare unele dintre cele mai spectaculoase zone montane ale județului Suceava – Rarău, Giumalău și Pietrosul Bistriței – precum și localități precum Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Stulpicani, Crucea și Dorna Arini.

Includerea în circuitul internațional UTMB World Series reprezintă o oportunitate importantă de promovare pentru Câmpulung Moldovenesc, pentru zona de munte a Bucovinei și pentru întregul județ Suceava.

Consiliul Județean Suceava rămâne un partener al acestui proiect care promovează sportul, turismul activ și frumusețea Bucovinei. Programul complet și informațiile pentru participanți pot fi consultate pe paginile oficiale ale organizatorilor.