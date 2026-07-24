Accident rutier la Bogdănești: trei persoane transportate la spital

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Un accident rutier s-a produs pe raza localității Bogdănești în care au fost implicate două autoturisme.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, cu o autospecială destinată operațiunilor de descarcerare și de o ambulanță SMURD.

Echipele de salvare au fost sprijinite și de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

După evaluarea medicală efectuată la locul producerii evenimentului, trei persoane au necesitat îngrijiri medicale la fața locului. Toate cele trei victime au fost transportate la o unitate spitalicească pentru investigații suplimentare.

Circulația pe sectorul de drum afectat a fost restricționată temporar pe durata intervenției, până la eliberarea carosabilului.