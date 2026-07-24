Festivalul „Umor la… Gura Humorului” ajunge la a XXXVI-a ediție. Două zile de caricatură, epigramă și literatură umoristică

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Consiliul Județean Suceava, Primăria Orașului Gura Humorului, Centrul Cultural „Bucovina” și Centrul Cultural Gura Humorului organizează, în parteneriat cu Asociația Culturală FAIR, Asociația Caricaturiștilor Profesioniști din România și Fundația POPA’S, cea de-a XXXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică „Umor la… Gura Humorului”. Manifestarea se desfășoară în perioada 24–25 iulie 2026 și reunește artiști consacrați din domeniul caricaturii, epigramei și literaturii umoristice.

Ediția din acest an are ca temă „Propagandă”, în jurul căreia concurenții din țară și din străinătate și-au construit lucrările înscrise în competiție. Juriul va evalua creațiile de grafică satirică, epigramă și literatură umoristică și va desemna câștigătorii.

Programul debutează vineri, 24 iulie, la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, cu deschiderea oficială a Salonului de caricatură și vernisajul expoziției-concurs „Smiling City”, urmate de premierea elevilor de la Clubul Copiilor Gura Humorului. Manifestările continuă pe esplanada Centrului Cultural Gura Humorului, unde sunt programate un târg de carte, Aleea Artiștilor, vernisajul expoziției „Umor à la BoA” semnată de caricaturistul Ovidiu Ambrozie Bortă (BoA), premierea Grupului Folcloric „Humoreanca” și un moment umoristic susținut de Lucian Dragotă.

Printre invitații de prestigiu se numără caricaturiștii și scriitorii Marian Avramescu, Sergiu Grapă, Ovidiu Ambrozie Bortă (BoA), Iulian Dziubinski, Leonte Năstase și Viorel Corodescu (COV).

Sâmbătă, 25 iulie, programul începe la Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” cu o slujbă de binecuvântare dedicată cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie. Ulterior, evenimentele se mută la Hanul Ariniș, unde vor continua târgul de carte și întâlnirile cu artiștii. Seara este rezervată festivității de premiere a celei de-a XXXVI-a ediții, duelului epigramiștilor, premiereii olimpicilor și sportivilor humoreni, precum și unui spectacol susținut de Vasile Muraru, Valentina Fătu și Daniela Tănase.

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, evenimentele programate în aer liber se vor desfășura în Casa de Cultură Gura Humorului.

Organizatorii invită publicul să participe la cele două zile de festival și să descopere un program care reunește umorul, literatura și arta caricaturii într-unul dintre cele mai longevive evenimente culturale dedicate satirei din România.