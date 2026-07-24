Sommerfest Rădăuți ajunge la a XII-a ediție. Concerte, cursuri de măiestrie și expoziții dedicate muzicii comunităților

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În perioada 5-9 august 2026 va avea loc la Rădăuți cea de-a XII-a ediție a festivalului „Sommerfest Rădăuți – Muzica comunităților”. Evenimentul, care promovează multietnicitatea și multiculturalitatea, se va desfășura în mai multe locații din oraș – Casa de Cultură, Galeriile de Artă „Traian Postolache”, Catedrala Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh” și Templul Mare – Sinagoga –, precum și la Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi.

Festivalul propune publicului o serie de concerte, expoziții și cursuri de măiestrie dedicate muzicii clasice.

În deschidere, joi, 6 august, de la ora 19:00, la Casa de Cultură Rădăuți, „NSCo Ensemble” – Andrei Mihail Radu (vioară), Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu (pian) – alături de tineri interpreți selectați dintre participanții la cursuri vor susține recitalul „Celibidache 30”, dedicat memoriei marelui dirijor român.

Vineri, 7 august, la Templul Mare – Sinagoga Rădăuți, va avea loc concertul „Romanian Guitar Quartet – Anotimpurile”, în care va fi interpretată și lucrarea „Autumn in Radavitz” a compozitorului contemporan Paul Pintilie, născut în Rădăuți.

Sâmbătă, 8 august, de la ora 16:00, la Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi, tinerii participanți la cursurile de măiestrie vor prezenta programul „Enescu și muzica lumii”.

Duminică, 9 august, de la ora 13:00, Corul Tempus va susține la Catedrala Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh” concertul coral „Dincolo de timp”. Seara, de la ora 19:00, tot la Templul Mare – Sinagoga, va avea loc concertul de gală „Maeștri și Discipoli”.

Cursurile de măiestrie, dedicate elevilor și studenților din țară și din străinătate care studiază vioara, pianul și muzica de cameră, vor fi completate de un curs teoretic de „Cultură muzicală aplicată”. Acestea vor fi susținute de violonistul Andrei Radu, pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, precum și de compozitorul Marius Sireteanu.

Muzeul Național „George Enescu”, partener de la prima ediție, va prezenta expoziția „George Enescu și Yehudi Menuhin”. Intrarea la toate evenimentele este liberă, în limita locurilor disponibile.

Proiectul este organizat de Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți și Asociația Klavier ART, cu sprijinul Galeriilor de Artă „Traian Postolache”, Templului Mare – Sinagoga Rădăuți, Protopopiatului Rădăuți, Muzeului Național „George Enescu” și Muzeului Județean Botoșani – Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi. Directorul festivalului este Ovidiu Foca, iar director artistic Corina Răducanu.