Ziua Porților Deschise la Poliția de Frontieră Suceava: o sărbătoare anticipată plină de zâmbete și curiozitate

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Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava și-a deschis astăzi porțile pentru zeci de copii, părinți și bunici care au dorit să cunoască mai îndeaproape activitatea polițiștilor de frontieră. Evenimentul a fost organizat în avans pentru a marca Ziua Poliției de Frontieră Române, oferind publicului o zi interactivă și memorabilă.

Vizitatorii au avut ocazia să admire autospecialele de intervenție, să descopere tehnica și echipamentele utilizate în misiunile zilnice, dar și să interacționeze cu unul dintre echipajele canine ale instituției. Copiii au putut urca în vehiculele de patrulare, au adresat întrebări polițiștilor și au făcut fotografii alături de aceștia, primind în dar baloane, dulciuri și un pașaport simbolic, special pregătit pentru ei.

„Fiecare zâmbet al copiilor, fiecare întrebare plină de curiozitate și fiecare moment petrecut împreună ne-au amintit că, dincolo de uniformă, suntem în primul rând oameni dedicați misiunii noastre”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră Suceava.

Evenimentul a evidențiat latura umană a profesiei, arătând publicului larg că polițiștii de frontieră nu sunt doar gardieni ai graniței, ci și membri activi ai comunității, care își îndeplinesc atribuțiile cu profesionalism și suflet. Organizatorii au mulțumit colegilor care s-au implicat cu dăruire în pregătirea și desfășurarea zilei, dar și tuturor vizitatorilor care au ales să treacă pragul instituției.

Entuziasmul și bucuria copiilor au transformat această întâlnire într-o experiență frumoasă, care va rămâne o amintire de neuitat.