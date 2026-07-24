Festivalul de Toacă „Lemnul Sfânt care Cântă” ajunge la cea de-a XV-a ediție. Concurs pentru copii și tineri, duminică, la Dumbrăveni

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Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, organizează duminică, 26 iulie 2026, începând cu ora 16:00, cea de-a XV-a ediție a Festivalului-Concurs de Toacă pentru Copii și Tineret „Lemnul Sfânt care Cântă”. Evenimentul se va desfășura în curtea Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Dumbrăveni I și se realizează în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Primăria Comunei Dumbrăveni și Parohia Ortodoxă locală.

Festivalul reunește copii și tineri din mai multe județe ale țării, care își vor demonstra priceperea în interpretarea la toacă, instrument specific tradiției liturgice ortodoxe. Concursul este structurat pe patru categorii de vârstă: copii între 3 și 6 ani, elevi din clasele I–IV, elevi din clasele V–VIII, precum și elevi de liceu, școli profesionale și studenți.

Evoluțiile vor fi evaluate de un juriu format din specialiști în domeniul tradiției muzicale liturgice ortodoxe – preoți, profesori de muzică și muzicologi. Aceștia vor urmări acuratețea interpretării, expresivitatea și fidelitatea față de rânduiala bisericească.

Organizatorii subliniază că evenimentul oferă participanților un prilej de întâlnire, de afirmare și de schimb de experiență, încurajând apropierea tinerilor de această practică specifică vieții bisericești și punând în valoare efortul parohiilor și al comunităților de a o cultiva. Ajuns la a XV-a ediție, festivalul s-a impus ca una dintre manifestările importante dedicate tinerilor care păstrează și valorifică această tradiție, contribuind la continuitatea unui element reprezentativ al patrimoniului spiritual ortodox.

Publicul este invitat duminică, de la ora 16:00, în curtea bisericii din Dumbrăveni I, pentru a-i susține pe concurenți și pentru a lua parte la un eveniment care aduce în prim-plan priceperea, dăruirea și respectul noilor generații față de tradiția Bisericii Ortodoxe.