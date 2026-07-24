Delgaz Grid anunță că a avut cel mai mic număr de întreruperi neplanificate, dar și cea mai mică durată a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, în rândul distribuitorilor din România

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Investițiile constante în modernizarea și digitalizarea rețelelor de distribuție continuă să se transforme în beneficii concrete pentru cei aproximativ 1,6 milioane de clienți ai Delgaz Grid din zona Moldovei. Potrivit raportului ANRE privind indicatorii de performanță pentru anul 2025, compania înregistrează, pentru al cincilea an consecutiv, cea mai bună performanță din România în ceea ce privește continuitatea alimentării cu energie electrică, anunță compania.

Astfel, durata medie a întreruperilor neplanificate pentru utilizatorii conectați la rețeaua Delgaz Grid a scăzut în 2025 la 66,75 de minute, mult sub media pe țară de 91,41 de minute.

Principalul indicator de performanță pentru continuitatea în alimentarea cu energie electrică SAIDI (System Average Interruption Duration Index) pentru întreruperi neplanificate s-a îmbunătățit considerabil. Durata întreruperilor a scăzut cu 5% față de anul precedent, când indicatorul era de 69,8 minute și este de peste 25 de ori mai redusă comparativ cu cele 1.800 minute/an, câte se înregistrau înainte de privatizare.

Compania își consolidează performanța și în ceea ce privește frecvența întreruperilor. Pentru al treilea an la rând, în 2025, Delgaz Grid ocupă primul loc la nivel național și la indicatorul SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), care a ajuns la 0,72 întreruperi neplanificate pe client, de peste două ori mai redus decât media națională, de 1,48 întreruperi.

„Rezultatele prezentate în raportul ANRE confirmă că investițiile susținute în modernizarea și digitalizarea rețelelor de distribuție produc efecte concrete pentru clienți. Fiecare proiect implementat înseamnă o infrastructură mai rezilientă, o integrare mai eficientă a noilor tehnologii și a surselor regenerabile și servicii de distribuție tot mai sigure și mai performante. Vom continua acest ritm investițional, pentru a răspunde cerințelor unui sistem energetic aflat într-o transformare accelerată și a oferi clienților o rețea pregătită pentru viitor”, a declarat Cristian Secoșan, director general al Delgaz Grid.

Grupul E.ON, din care face parte și Delgaz Grid, a investit de când a venit în România, în 2005, aproximativ 2,2 miliarde de euro în rețelele de distribuție a gazelor naturale și electricității. Pentru acest an ne-am propus să investim 1,4 miliarde lei (282 milioane euro), din care peste jumatate în modernizarea rețelei de electricitate, cu 15% mai mult față de anul precedent.

În paralel, compania urmărește să accelereze atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii energetice, astfel încât investițiile să fie realizate cu un impact cât mai redus asupra tarifelor de distribuție.

În prezent, Delgaz Grid are proiecte aflate în diverse stadii de implementare în valoare totală de 513,4 milioane de euro, dintre care 363,7 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă. Fiecare euro atras din fonduri europene și investit în rețelele din România înseamnă investiții realizate fără a pune presiune suplimentară asupra costurilor suportate de consumatori.