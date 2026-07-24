Cod Galben de instabilitate atmosferică în județul Suceava: Averse torențiale, vijelii și grindină

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă vineri, 24 iulie, între orele 12:00 și 21:00 fiind vizat întregul județ Suceava.

Fenomenele vizate sunt averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Potrivit ANM, în intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei, precum și în sud-vestul Transilvaniei. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50–70 km/h.

Pe arii restrânse este posibilă grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni (1–3 cm). În intervale scurte de timp (1–3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, izolat depășind 40–50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt așteptate pe arii restrânse și în restul teritoriului.