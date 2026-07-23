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Accident  mortal pe calea ferată la Pojorâta. Un bărbat de 52 de ani a murit după coliziunea dintre un tren și un excavator


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Un accident care s-a produs joi seară, în jurul orei 19:40, pe calea ferată pe raza comunei Pojorâta s-a soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 52 de ani. Victima, operatorul unui excavator, a fost declarată decedată după ce echipajele medicale au încercat fără succes manevrele de resuscitare.

Din primele date, pe sectorul de cale ferată din localitate se efectuau lucrări.

Excavatorul a fost surprins în gabaritul de pericol al locomotivei de către trenul accelerat care circula pe ruta Iași – Timișoara, a precizat inspectorul șef adjunct al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu.

Coliziunea a fost sesizată imediat prin 112, iar la fața locului au intervenit pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, cu o autospecială echipată pentru descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, conducătorul utilajului a fost găsit în stare de inconștiență. Echipajele medicale l-au preluat și au început manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, acestea nu au dat rezultate, iar victima a fost declarată decedată.

Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc a deschis cercetările, iar dosarul a fost preluat, conform competenței, de polițiștii Serviciului Poliție Transporturi Suceava. Aceștia vor stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.


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