Coliziune între un tren accelerat și un excavator la Pojorâta. Operatorul utilajului a fost găsit inconștient

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Un accident s-a produs joi seară, în jurul orei 19:40, pe raza comunei Pojorâta. Un excavator care efectua lucrări în zona căii ferate a fost lovit de trenul accelerat care circula pe ruta Iași – Timișoara, după ce a fost surprins în gabaritul de pericol al locomotivei.

Potrivit primelor informații comunicate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială echipată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijinite de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Conducătorul utilajului a fost găsit în stare de inconștiență. Echipajele medicale l-au preluat imediat și au început manevrele de resuscitare.

Potrivit inspectorului șef adjunct al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Din primele verificări s-a constatat că pe raza comunei Pojorâta, sat Pojorâta se efectuau lucrări în zona căii ferate, iar un excavator a fost surprins de trenul accelerat care circula pe ruta Iași-Timișoara, în gabaritul de pericol al locomotivei. Cercetările vor fi preluate, conform competenței, de polițiștii Serviciului Poliție Transporturi Suceava.

Evenimentul s-a petrecut pe sectorul de cale ferată din localitatea Pojorâta, iar intervenția forțelor de salvare s-a desfășurat în condiții de maximă urgență. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.