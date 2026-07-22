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Poliția de Frontieră Suceava invită copiii să sărbătorească la Rădăuți Ziua Poliției de Frontieră


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Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava organizează joi, 23 iulie 2026, un eveniment dedicat copiilor, cu ocazia Zilei Poliției de Frontieră Române.

Acțiunea va avea loc la sediul unității din municipiul Rădăuți, între orele 10.00 și 14.00.

Organizatorii îi așteaptă pe cei mici să descopere, într-un cadru interactiv și prietenos, autospecialele din dotarea Poliției de Frontieră. Copiii vor putea adresa întrebări polițiștilor de frontieră despre misiunile zilnice pe care le desfășoară și despre rolul instituției în protejarea granițelor țării.

Evenimentul este gândit ca o zi specială de cunoaștere și dialog, în care cei mici pot învăța, într-un mod atractiv, despre munca polițiștilor de frontieră.

Polițiștii și câinii de serviciu vor fi prezenți pentru a face experiența cât mai plăcută și educativă.


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