Laureații Festivalului-Concurs Județean de Folclor „Comori de suflet românesc” – ediția a XXII-a

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Etapa finală a celei de-a XXII-a ediții a Festivalului-Concurs Județean de Folclor „Comori de suflet românesc” și-a desemnat laureații în cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, desfășurat în perioada 17–19 iulie 2026 pe Platoul Central din Câmpulung Moldovenesc.

Organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, CNIPT Rarăul și Regionalne Centrum Kultury w Pile (Polonia), festivalul a reunit cele mai valoroase formații folclorice din județ, calificate din etapele zonale de la Frasin, Poiana Stampei și Baia.

Juriul de specialitate, alcătuit din Călin Brăteanu (președinte), Adrian Ardeleanu, Constantin Irimia, Ioan Ilișescu, Gabriela Teișanu, Simona-Elena Cotos, Teodora Grosu și Mirela Lăcătuș, a evaluat prestațiile ansamblurilor și grupurilor participante și a acordat premii.

Ansambluri folclorice – Așezăminte culturale:

Premiul I – Ansamblul folcloric „Cetina” – Vama

Premiul II – Ansamblul folcloric „Dor Bucovinean” – Botoșana

– Ansamblul folcloric „Valea Siretului” – Dolhasca

Premiul III – Ansamblul folcloric „Trandafirul” – Calafindești

– Ansamblul folcloric „Pădurețul” – Pârteștii de Sus–Cacica

– Ansamblul folcloric „Muguri de Brad” – Solca

Ansambluri folclorice – Copii:

Premiul I – Ansamblul folcloric „Poienița” – Poiana Stampei

Premiul II – Ansamblul folcloric „Luca Arbure” – Arbore

– Ansamblul folcloric „Răzeșii” – Baia

Premiul III – Ansamblul folcloric „Plaiuri Voitinene” – Voitinel

– Ansamblul folcloric „Trandafira” – Boroaia

Grupuri folclorice – Copii:

Premiul I – Grupul Tradițional „Dor – Ghioceii” – Moara

Premiul II – Grupul folcloric „Trandafir de Bucovina” – Milișăuți

Grupuri vocal-instrumentale – Așezăminte culturale:

Premiul I – Grupul vocal-instrumental „Horodnicenii Sucevei” – Horodniceni

– Grupul vocal-instrumental „Datina” – Dolheștii Mari

Premiul II – Grupul vocal-instrumental „Străjerii” – Dolheștii Mici

Grupuri vocal-instrumentale – Copii:

Premiul I – Grupul vocal-instrumental „Dorulețul” – Zvoriștea

Premiul II – Grupul vocal „Flori de Merișor” – Poiana Stampei

Grupuri vocale – Așezăminte culturale:

Premiul I – Grupul vocal „Flori de Mălin” – Mălini

Premiul II – Grupul vocal „Flori de Măr” – Râșca

– Grupul vocal „Țărăncuțele de la Jahalia” – Jahalia, Râșca

– Grupul vocal „Bogdana” – Bogdănești

– Grupul vocal „Flori de pe Dorna” – Poiana Stampei

Grupuri de jocuri populare bărbătești – Așezăminte culturale:

Premiul I – Grupul de jocuri populare bărbătești – Arbore

Grupuri de jocuri populare bărbătești – Copii:

Premiul I – Grupul de jocuri populare bărbătești „Stejarul” – Cajvana

Grupuri de jocuri populare bărbătești pe generații:

Premiul I – Grupul de jocuri populare bărbătești pe generații „Plaiurile Hârtopului” – Hârtop

Grupuri de jocuri populare de perechi – Așezăminte culturale:

Premiul I – Grupul de jocuri populare de perechi „Izvorașul” – Liteni

– Grupul de jocuri populare de perechi „Muntenașii Ciocăneștiului” – Ciocănești

Premiul II – Grupul de jocuri populare de perechi „Pârteștenii” – Pârteștii de Jos

Grupuri de jocuri populare de perechi – Copii:

Premiul I – Grupul de jocuri populare de perechi „Trandafirul” – Calafindești

Premiul II – Grupul de jocuri populare de perechi „Izvorașul” – Liteni

Premiul III – Grupul de jocuri populare de perechi „Pârteștenii” – Pârteștii de Jos

Cluburile copiilor / școli cu educație vocațională / case de cultură:

Premiul I – Grupul folcloric „Siretul” – Casa de Cultură Siret

– Grupul vocal „Micii Răzeși” – Clubul Copiilor Fălticeni

Premiul II – Grupul vocal „Moldava” – Clubul Copiilor Fălticeni

Folclorul copiilor:

Premiul I – Grupul folcloric „Gura Izvorului” – Vatra Moldoviței

Grupuri minorități:

Premiul I – Ansamblul folcloric „Bukovenska Ruja” – Milișăuți

– Grupul de dansuri „Kozacioc” – Bălcăuți

Premiul II – Ansamblul folcloric „Cervona Kalena” – Negostina

– Grupul vocal „Vocile Negostinei” – Negostina

Grupuri consacrate – Premii speciale:

– Ansamblul folcloric „Arcanul” – Fundu Moldovei

– Ansamblul folcloric sătesc „Megieșii” – Cornu Luncii

– Grupul Tradițional „Dor” – Moara

– Grupul vocal-instrumental „Obcina Stânișoarei” – Mălini

– Grupul vocal-instrumental „Piatra Șoimului” – Câmpulung Moldovenesc

– Grupul vocal „Bucovina” – Calafindești

– Grupul vocal „Altița” – Bilca

– Grupul de jocuri populare „Trilișești” – Iaslovăț

Festivalul a debutat vineri, 17 iulie, cu tradiționala Paradă a portului popular, la care au participat peste 600 de artiști din România și din străinătate, urmată de deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”. Pe parcursul celor trei zile, publicul a urmărit spectacole susținute de formații din România, Polonia, Ucraina, Republica Moldova și Ungaria, precum și recitaluri ale unor îndrăgiți interpreți de muzică populară. Manifestarea s-a încheiat duminică, 19 iulie, cu spectacolul extraordinar al Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava și recitalurile grupurilor folclorice consacrate.

Prin această ediție, Festivalul-Concurs Județean de Folclor „Comori de suflet românesc” și-a reconfirmat statutul de competiție reprezentativă pentru mișcarea artistică de amatori din județul Suceava, oferind formațiilor participante un cadru de afirmare și de valorificare a tradițiilor muzicale și coregrafice specifice Bucovinei.