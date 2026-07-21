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Youth at the Top 2026 în Parcul Național Călimani: Natura, cea mai frumoasă sală de clasă


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Administrația Parcului Național Călimani, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a organizat zilele trecute evenimentul internațional Youth at the Top 2026, desfășurat simultan în mai multe arii protejate din Alpi și Carpați.

Tema ediției din acest an – „One Mountain, Many Ecosystems” („Un munte, multe ecosisteme”) – i-a provocat pe tineri să exploreze biodiversitatea specifică Munților Călimani și să înțeleagă importanța protejării mediului.

La activități au participat elevi de la Școala Gimnazială Panaci și Școala Gimnazială Dorna Arini. Aceștia au descoperit, prin drumeții tematice, observații în teren și dezbateri, pajiști alpine, pășuni și fânețe montane, pâraie de munte, păduri, rezervația științifică de jnepeniș cu zâmbru (Pinus cembra) și rezervația acvafaunistică. Copiii au învățat despre rolul fiecărui ecosistem în menținerea echilibrului naturii și despre impactul activităților umane.

„Dragi copii, ne bucurăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste zile în mijlocul naturii, alături de noi! Sperăm că frumusețea Munților Călimani va rămâne mult timp în sufletele voastre. Vă încurajăm să duceți mai departe ceea ce ați învățat aici. Povestiți colegilor, prietenilor și familiilor voastre despre frumusețea și valoarea naturii, inspirați-i să respecte și să protejeze mediul înconjurător și fiți ambasadori ai Parcului Național Călimani”, a transmis echipa parcului.

Alături de Parcul Național Călimani, din România au mai participat Parcul Național Retezat, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Natural Munții Maramureșului și Parcul Național Munții Rodnei.

Youth at the Top, ajuns la cea de-a XII-a ediție, este coordonat și cofinanțat de ALPARC – Rețeaua Alpină a Ariilor Protejate, cu sprijinul financiar al Principatului Monaco. Participarea elevilor a fost gratuită.

Evenimentul a transformat din nou muntele în cea mai frumoasă sală de clasă, lăsând copiilor amintiri valoroase și o înțelegere mai profundă a naturii.


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