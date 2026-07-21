Titularizare 2026 în Suceava: 1.301 candidați prezenți la proba scrisă, 74 s-au retras în timpul examenuluiâ

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Proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2026, s-a desfășurat marți, 21 iulie, în județul Suceava.

Din totalul de 1.490 de candidați înscriși, 1.454 au fost validați cu drept de participare. La proba scrisă s-au prezentat 1.301 candidați, ceea ce reprezintă o rată de prezență de 89,48%.

În timpul probei, 74 de candidați s-au retras (72 din motive personale și 2 din motive medicale). Nu au fost înregistrate eliminări pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar nicio lucrare nu a fost anulată în centrele de concurs.

Au fost scanate și încărcate pe platforma de evaluare 1.227 de lucrări.

Concursul s-a susținut la 60 de discipline.

Pentru desfășurarea examenului, Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat șase centre de concurs în municipiul Suceava, repartizate pe discipline:

Centrul Nr. 1 – Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” (189 candidați)

– Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” (189 candidați) Centrul Nr. 2 – Școala Gimnazială „Miron Costin” (285 candidați)

– Școala Gimnazială „Miron Costin” (285 candidați) Centrul Nr. 3 – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară (295 candidați)

– Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară (295 candidați) Centrul Nr. 4 – Liceul cu Program Sportiv (219 candidați)

– Liceul cu Program Sportiv (219 candidați) Centrul Nr. 5 – Școala Gimnazială Nr. 10 (219 candidați)

– Școala Gimnazială Nr. 10 (219 candidați) Centrul Nr. 6 – Școala Gimnazială „Ion Creangă” (284 candidați)

În acest an, un număr total de 1.491 de candidați din județ, care au promovat inspecțiile speciale la clasă sau probele practice, s-au înscris pentru a susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2026.

Pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a examenului, la nivelul municipiului Suceava au fost constituite 6 centre de concurs, organizate pe discipline, după cum urmează:

Centrul Nr. 1: Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava • Număr candidați: 189 • Discipline: Matematică, Informatică și TIC, Consiliere psihopedagogică, Alimentație publică, Arte vizuale, Electrotehnică, Estetică, Transporturi.

Centrul Nr. 2: Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava • Număr candidați: 285 • Discipline: Învățământ primar (Limba română), Fizică, Educație tehnologică, Electronică, Industrie alimentară, Silvicultură.

Centrul Nr. 3: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava • Număr candidați: 295 • Discipline: Limba și literatura română, Psihopedagogie specială, Istorie, Chimie, Limba franceză, Economic/Administrativ, Comerț, Kinetoterapie, Terapie educațională.

Centrul Nr. 4: Liceul cu Program Sportiv Suceava • Număr candidați: 219 • Discipline: Biologie, Limba engleză, Economie/Educație socială, Mecanică, Prelucrarea lemnului, Religie ortodoxă, Religie penticostală, Limba ucraineană maternă, Limba rusă maternă.

Centrul Nr. 5: Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava • Număr candidați: 219 • Discipline: Educație fizică și sport, Geografie, Educație timpurie (Creșă), Filosofie și logică, Limba germană modernă, Confectii textile/piele, Turism și servicii, Filatură-țesătorie.

Centrul Nr. 6: Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava • Număr candidați: 284 • Discipline: Învățământ preșcolar (Grădiniță), Educație muzicală (și specializată), Agricultură-horticultură, Construcții, Asistență medicală generală, Geologie, Protecția mediului.