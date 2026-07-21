Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Titularizare 2026 în Suceava: 1.301 candidați prezenți la proba scrisă, 74 s-au...

Titularizare 2026 în Suceava: 1.301 candidați prezenți la proba scrisă, 74 s-au retras în timpul examenuluiâ


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2026, s-a desfășurat marți, 21 iulie, în județul Suceava.

Din totalul de 1.490 de candidați înscriși, 1.454 au fost validați cu drept de participare. La proba scrisă s-au prezentat 1.301 candidați, ceea ce reprezintă o rată de prezență de 89,48%.

În timpul probei, 74 de candidați s-au retras (72 din motive personale și 2 din motive medicale). Nu au fost înregistrate eliminări pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar nicio lucrare nu a fost anulată în centrele de concurs.

Au fost scanate și încărcate pe platforma de evaluare 1.227 de lucrări.

Concursul s-a susținut la 60 de discipline.

Pentru desfășurarea examenului, Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat șase centre de concurs în municipiul Suceava, repartizate pe discipline:

  • Centrul Nr. 1 – Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” (189 candidați)
  • Centrul Nr. 2 – Școala Gimnazială „Miron Costin” (285 candidați)
  • Centrul Nr. 3 – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară (295 candidați)
  • Centrul Nr. 4 – Liceul cu Program Sportiv (219 candidați)
  • Centrul Nr. 5 – Școala Gimnazială Nr. 10 (219 candidați)
  • Centrul Nr. 6 – Școala Gimnazială „Ion Creangă” (284 candidați)

În acest an, un număr total de 1.491 de candidați din județ, care au promovat inspecțiile speciale la clasă sau probele practice, s-au înscris pentru a susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2026.

Pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a examenului, la nivelul municipiului Suceava au fost constituite 6 centre de concurs, organizate pe discipline, după cum urmează:

  • Centrul Nr. 1: Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava • Număr candidați: 189 • Discipline: Matematică, Informatică și TIC, Consiliere psihopedagogică, Alimentație publică, Arte vizuale, Electrotehnică, Estetică, Transporturi.
  • Centrul Nr. 2: Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava • Număr candidați: 285 • Discipline: Învățământ primar (Limba română), Fizică, Educație tehnologică, Electronică, Industrie alimentară, Silvicultură.
  • Centrul Nr. 3: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava • Număr candidați: 295 • Discipline: Limba și literatura română, Psihopedagogie specială, Istorie, Chimie, Limba franceză, Economic/Administrativ, Comerț, Kinetoterapie, Terapie educațională.
  • Centrul Nr. 4: Liceul cu Program Sportiv Suceava • Număr candidați: 219 • Discipline: Biologie, Limba engleză, Economie/Educație socială, Mecanică, Prelucrarea lemnului, Religie ortodoxă, Religie penticostală, Limba ucraineană maternă, Limba rusă maternă.
  • Centrul Nr. 5: Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava • Număr candidați: 219 • Discipline: Educație fizică și sport, Geografie, Educație timpurie (Creșă), Filosofie și logică, Limba germană modernă, Confectii textile/piele, Turism și servicii, Filatură-țesătorie.
  • Centrul Nr. 6: Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava • Număr candidați: 284 • Discipline: Învățământ preșcolar (Grădiniță), Educație muzicală (și specializată), Agricultură-horticultură, Construcții, Asistență medicală generală, Geologie, Protecția mediului.

Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Clădirea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, modernizată și adusă la clasa...

Youth at the Top 2026 în Parcul Național Călimani: Natura, cea...

Laureații Festivalului-Concurs Județean de Folclor „Comori de suflet românesc” – ediția...