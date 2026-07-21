Vara aceasta, bucură-te de seri de pilates, yoga și fitness la Iulius Mall Suceava și ai șansa să câștigi un city break la Milano

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Ce spui dacă o seară de mișcare în aer liber te-ar putea duce direct la Milano? La Iulius Mall Suceava, sesiunile de pilates, yoga și fitness din această vară vin la pachet nu doar cu energie și voie bună, ci și cu șansa de a câștiga o escapadă în capitala modei. Iar asta nu e tot. Serile de vară aduc filme în aer liber și activități pentru întreaga familie în parc.

Marțea aduce și mai multă energie la Iulius Mall Suceava. De la ora 19.00, poți participa la o sesiune de pilates în parc, unde îți reîncarci bateriile într-o atmosferă relaxată. Iar fiecare participare la serile de pilates, yoga sau fitness îți oferă o șansă la marele premiu: un city break la Milano. Tot ce trebuie să faci este să duci cartonașele primite de la instructori la Centrul Info pentru validarea participării.

Ce spui și de o seară petrecută sub cerul liber, la un film bun? Miercurea aceasta, de la ora 19.00, pe ecranul din parc va rula „Aquaman and the Lost Kingdom”, continuarea uneia dintre cele mai apreciate producții din universul DC. Arthur Curry încearcă să împace rolul de rege al Atlantidei cu viața de familie, însă pornește într-o aventură spectaculoasă, cu acțiune și efecte vizuale impresionante.

Serile active continuă și joi, când, de la ora 19.00, pasionații de mișcare sunt invitați la o nouă sesiune de fitness. Te vei bucura de un antrenament în aer liber, adaptat pentru fiecare nivel de experiență.

Weekend-ul este dedicat întregii familii. Duminică, 26 iulie, de la ora 18.00, pe ecranul din parc va rula animația „DC League of Super-Pets”, o aventură în care Krypto, câinele lui Superman, și o echipă de animale cu superputeri, pornesc într-o misiune spectaculoasă pentru salvarea Ligii Dreptății.

Vara aceasta, simte energia serilor petrecute în aer liber la Iulius Mall Suceava. Vino să te bucuri de sport, filme și momente de relaxare, alături de cei dragi!