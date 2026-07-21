Clădirea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, modernizată și adusă la clasa energetică A+ prin PNRR



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și Unitatea Militară 0807 Iași, a finalizat implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice – Lucrări de reabilitare termică și modernizare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și sediul secundar din Suceava al U.M. 0807 Iași”.

Proiectul, cu o valoare totală de 36.637.458,27 lei (valoare eligibilă 16.676.471,84 lei), a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (Componenta 5 – Valul Renovării).

Perioada de implementare a fost de 43 de luni, începând din decembrie 2022 și finalizându-se pe 31 iulie 2026.

Obiectivul principal a fost reducerea cu peste 30% a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon, dar și crearea unor condiții optime pentru desfășurarea activității polițiștilor și furnizarea serviciilor publice către cetățeni.

În urma lucrărilor, clădirea a obținut clasa energetică A+, fiind îndepliniți toți indicatorii asumați: reducerea consumului de energie primară, reducerea consumului anual specific pentru încălzire, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și instalarea a trei stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Proiectul a respectat principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) și contribuie la obiectivele de tranziție verde și dezvoltare durabilă la nivel regional și național. Infrastructura modernizată asigură condiții îmbunătățite pentru personalul MAI și servicii publice de calitate superioară pentru suceveni.