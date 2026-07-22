Două situații de toxiinfecții alimentare în Gura Humorului și Fălticeni în acest an cu 25 de persoane afectate

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Din datele compartimentului de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava, de la începutul anului 2026 și până în prezent au fost confirmate două situații de toxiinfecție alimentară (TIA), a declarat pentru News Bucovina, directorul executiv al DSP Suceava, Daniela Marinela Odeh.

Prima situație a fost asociată consumului de alimente provenite dintr-o unitate de alimentație publică din zona Gura Humorului. Au fost afectate opt persoane. Ancheta epidemiologică a confirmat cazul de TIA. Printre neconformitățile constatate s-au numărat utilizarea incorectă a produselor biocide și neefectuarea operațiunilor periodice de curățenie și dezinfecție a spațiilor de lucru, utilajelor și ustensilelor. A fost aplicată o sancțiune contravențională de 2.000 de lei, s-au dispus măsuri de dezinfecție la nivelul întregii unități, iar personalul depistat pozitiv a fost suspendat temporar până la negativarea analizelor de laborator.

Al doilea caz a fost legat de consumul de alimente servite în cadrul unui praznic organizat într-un spațiu aparținând unei biserici din zona Fălticeni. Meniul a fost preparat în două unități alimentare din municipiul Fălticeni (o unitate de alimentație publică și un laborator de cofetărie). Din cele 130 de persoane care au servit masa, 17 s-au îmbolnăvit.

Au fost constatate deficiențe grave privind condițiile de igienă la unitatea de alimentație publică implicată. Operatorilor economici le-au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.600 de lei, iar activitatea blocului alimentar al unității de alimentație publică a fost suspendată temporar.