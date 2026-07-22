Progres semnificativ la reabilitarea podului de pe DN 2E din Vicovu de Sus: Execuția infrastructurii se apropie de 60%

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Lucrările de reabilitare a podului de pe DN 2E din localitatea Vicovu de Sus înregistrează un avans important pe partea de infrastructură, care se apropie de 60%. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a publicat imagini aeriene care arată stadiul actual al șantierului.

Conform informării DRDP Iași, culeea C1 și pilele P1 și P2 au fost turnate până la nivelul de banchetă/cuzineți. În prezent, echipele lucrează la culeea C2, unde se toarnă radierul și se realizează armarea și cofrarea elevațiilor, precum și la pila P4, unde se demolează capul de coloane al radierului.

Intervențiile de reabilitare au început în luna februarie 2026. Pe toată durata lucrărilor, traficul este deviat pe rute ocolitoare, pentru a permite desfășurarea în siguranță a activităților pe șantier.

Podul are o lungime totală de 130 de metri și cinci deschideri. Proiectul prevede atât lucrări la infrastructură, cât și la suprastructură, inclusiv înlocuirea grinzilor și realizarea plăcii de suprabetonare.