Cod galben de instabilitate atmosferică în zona montană a județului Suceava

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru intervalul 22 iulie, ora 10:00 – 22 iulie, ora 18:00.

În zona montană a județului Suceava, ca și în alte regiuni din țară, sunt așteptate averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Conform prognozei, în perioada menționată vor exista intervale cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h. Pe arii restrânse este posibilă apariția grindinei de dimensiuni mici și medii, de 1-3 cm.

Cantitățile de apă estimate în intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare pot ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat chiar peste 40-50 l/mp.

Avertizarea vizează, pe lângă zona montană, și nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei și sudul Transilvaniei.