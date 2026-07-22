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Accident în lanț pe strada Cernăuți: un bărbat de 68 de ani din Salcea, fără permis, a provocat tamponarea a patru autovehicule


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Un accident rutier în lanț s-a produs marți, 21 iulie 2026, în jurul orei 11:10, la semaforul electric de la pasarela CFR de pe strada Cernăuți din municipiul Suceava. Un bărbat de 68 de ani din localitatea Mereni, orașul Salcea, care conducea un autoturism marca Mercedes-Benz, nu a păstrat distanța suficientă față de vehiculul din față și a declanșat o serie de coliziuni.

Conform datelor poliției, conducătorul Mercedes-ului circula pe direcția strada Traian Vuia – strada Grigore Alexandru Ghica. Acesta a lovit din spate un autoturism marca Volkswagen Passat, condus de un bărbat de 41 de ani din municipiul Botoșani. Impactul a proiectat Passat-ul în autoturismul marca Dacia Logan aflat în față, condus de un bărbat de 33 de ani din Suceava. La rândul co, Logan-ul a fost împins în autoutilitara marca Mercedes-Benz condusă de o femeie de 43 de ani din Fălticeni.

În urma evenimentului au rezultat doar daune materiale. Niciunul dintre ocupanții autovehiculelor nu a necesitat îngrijiri medicale.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul de 68 de ani care a provocat accidentul nu este posesor de permis de conducere. Toți cei patru conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost deschis dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere


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